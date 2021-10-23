Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye'nin garantörlüğü devam edecek, Türk askeri Kıbrıs'ta kalmaya devam edecek"
Son dakika gelişmesine göre Programa katılanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kürsüye çıkması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması HATAY - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazileri ve yakınları ile buluştu.
Programa katılanlar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kürsüye çıkması
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması HATAY - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazileri ve yakınları ile buluştu. (1)