Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye'nin garantörlüğü devam edecek, Türk askeri Kıbrıs'ta kalmaya devam edecek" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye'nin garantörlüğü devam edecek, Türk askeri Kıbrıs'ta kalmaya devam edecek"

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Programa katılanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kürsüye çıkması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması HATAY - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazileri ve yakınları ile buluştu.

Programa katılanlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kürsüye çıkması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması HATAY - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazileri ve yakınları ile buluştu. (1)

Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü devam edecek, Türk askeri Kıbrıs'ta kalmaya devam edecek

Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü devam edecek, Türk askeri Kıbrıs'ta kalmaya devam edecek

Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü devam edecek, Türk askeri Kıbrıs'ta kalmaya devam edecek

Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar:
AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ERBAKAN'IN HAYALİNİ KURDUĞU İDEALLERİNİN ÖNEMLİ BİR KISMINI  GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ERBAKAN'IN HAYALİNİ KURDUĞU İDEALLERİNİN ÖNEMLİ BİR KISMINI  GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika için 'birlikte kalkınma ve kazanma' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika için "birlikte kalkınma ve kazanma" vurgusu

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika ziyaretlerine ilişkin paylaşım

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika ziyaretlerine ilişkin paylaşım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title