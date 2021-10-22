Son dakika haberleri! Kırşehir ve Ankara'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3 eski askeri öğrenci yakalandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, askeri okullardan ilişiği kesilen ve FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen İ.D, İ.Ç. ve S.A, Kırşehir ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çeşitli doküman ve bazı belgeler ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.