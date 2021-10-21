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Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta 6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta 6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

Son dakika haberine göre BİNGÖL'de, kırmızı ışıkta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'de, kırmızı ışıkta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, yoldan geçen halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Bingöl- Muş karayolu kavşağı çevre yolu yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çaptı. 5 araçta hasar meydana gelirken, 6 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Bu arada kaza anı, hareket halindeki halk otobüsünün kamerasına yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan aracın hızla yan yatarak ilerlediği ve ışıkta bekleyen araçlara çaptığı görüldü. Kaza sırasında bir yayanın aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüntülere yansıdı.


Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta 6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta 6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta 6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta 6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri
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