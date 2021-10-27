Son dakika haberleri! Kırıkkale'de polisin operasyon düzenlediği evden 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı: 1 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri! Kırıkkale'de polisin operasyon düzenlediği evden 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Kırıkkale'de polisin operasyon düzenlediği evden 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı: 1 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kırıkkale'de KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Keskin ilçesine bağlı Cankurtaran köyünde ikamet eden O.U. (66) isimli şahsın evinde arama yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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