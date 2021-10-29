Son dakika haberleri... Kırgızistan'da TOBB heyetine ülkenin yatırım potansiyeli anlatıldı
Son dakika haber... Kırgızistan'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyetine, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirmek amacıyla ülkenin yatırım potansiyeli anlatıldı.
Kırgızistan'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyetine, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirmek amacıyla ülkenin yatırım potansiyeli anlatıldı.
Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk ve beraberindeki heyetle görüştü.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin önemine ve büyük potansiyeline dikkati çeken Caparov, şunları kaydetti:
"Karşılıklı ticaretin önündeki teknik engelleri kaldırmak için kararlı adımlar atma zamanının geldiğine inanıyoruz. Şimdi ekonomide ve kamu yönetiminde büyük reformları başlatıyoruz. Sanayi, tarım, tekstil, hidroelektrik gibi alanlardaki projelere özel önem verilmektedir."
Caparov, Kırgızistan'da fabrika ve tesislerin bir arada olduğu sanayi bölgesinin kurulmasını istediklerini belirtti.
Türk heyeti, Kırgızistan'ın yatırım ve ihracat potansiyeliyle ilgili bilgilendirildi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bugün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya gelmişti.
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