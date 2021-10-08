Son dakika haberleri: Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (2) - Haberler
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Son dakika haberleri: Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (2)

Gelen son dakika haberine göre 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜKilis'teki atık kağıt toplayıcılarının kullandığı atık kağıt deposunda çıkan yangın, 10 itfaiye erinin 5 araçla 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

KİLİS (DHA) - 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kilis'teki atık kağıt toplayıcılarının kullandığı atık kağıt deposunda çıkan yangın, 10 itfaiye erinin 5 araçla 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alevlerin sardığı depo, kullanılamaz hale gelirken, 1 iş yeri de hasar gördü. Alevlerin sıçraması nedeniyle bir kısmı yanan giyim mağazasının sahibi Nedim Koçak, iş yerini 2 ay önce açtığını ve zararı olduğunu söyledi.


Son dakika haberleri: Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (2)

Son dakika haberleri: Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (2)

Son dakika haberleri: Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (2) - Haberler
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