Son dakika haberleri: Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜKilis'teki atık kağıt toplayıcılarının kullandığı atık kağıt deposunda çıkan yangın, 10 itfaiye erinin 5 araçla 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
KİLİS (DHA) - 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Kilis'teki atık kağıt toplayıcılarının kullandığı atık kağıt deposunda çıkan yangın, 10 itfaiye erinin 5 araçla 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alevlerin sardığı depo, kullanılamaz hale gelirken, 1 iş yeri de hasar gördü. Alevlerin sıçraması nedeniyle bir kısmı yanan giyim mağazasının sahibi Nedim Koçak, iş yerini 2 ay önce açtığını ve zararı olduğunu söyledi.