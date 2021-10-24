Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, 9 yıldır tamamlanmayan kentsel dönüşüm projesinin bitirilmesi sözü verdi

İZMİR (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de önce Mobilya Akademi açılışı ve ardından Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi temel atma törenlerine katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendilerini dinlemediğini ileri süren Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi mağdurları, gençlik ve spor merkezi temel atma töreninin yapılacağı alan önünde bekledikleri Kılıçdaroğlu'ndan, 9 yıldır tamamlanmayan projenin bir an önce bitirilmesi için söz aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Mobilya Akademi Açılış Töreni'ne katıldı. Programda CHP liderinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter yer aldı.

Karabağlar Belediyesi'nde çalışırken görevden alındığını ileri süren bir kadın, Kemal Kılıçdaroğlu'na, konuşmasını okunan öğle ezanı nedeniyle ara verdiği sırada seslenerek, "Ben işimi, ekmeğimi istiyorum Başkanım. 16 aylık maaşımı alamadım" dedi. Kadınla, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan konuştu.