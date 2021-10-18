Son dakika haberleri... Kıbrıs gazilerden İlçe Jandarma Komutanı Ersoy'a hoş geldin ziyareti - Haberler
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Son dakika haberleri... Kıbrıs gazilerden İlçe Jandarma Komutanı Ersoy'a hoş geldin ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri... Kıbrıs gazilerden İlçe Jandarma Komutanı Ersoy'a hoş geldin ziyareti

Son dakika haber... Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Kıbrıs gazileri, geçtiğimiz ay göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy'a hoş geldin ziyaretinde bulundular.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Kıbrıs gazileri, geçtiğimiz ay göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy'a hoş geldin ziyaretinde bulundular.

Kıbrıs gazisi Celal Talih ve Eyüp Kılınçarslan, ziyaret esnasında "Şehit ve gazi sevdalısı değerli komutanımızı ziyaret ederek yeni görevinin öncelikle hayırlı uğurlu olsun ve hoş geldiniz dedik. Şehit aileleri ve gaziler ile geldiği günden buyana yakından ilgilendiğini biliyoruz. Devletimiz, şehit yakınları ve gazilerimizi yalnız bırakmıyor. Her daim yanımızdasınız, çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy da "Şehit aileleri ve gaziler bizim için çok önemlidir. Daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. Devletimiz şehit yakınları ve gazilere desteğini esirgemiyor" diye konuştu.

Gaziler, Komutan Ersoy'a el dokuması havlu hediye ettiler. - BİLECİK

Son dakika haberleri... Kıbrıs gazilerden İlçe Jandarma Komutanı Ersoy'a hoş geldin ziyareti

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