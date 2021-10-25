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Son dakika haberleri... Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nda saat 06.40 sıralarında meydana gelen orman yangının 3 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede hızı 50 kilometreyi geçen rüzgarla da mücadele eden ekipler, 70 dönümlük alandaki çalışmaları havadan sonlandırdı.

Son dakika haberleri... Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Son Dakika Haberleri
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