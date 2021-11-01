Son dakika haberleri | Kazakistan ve Özbekistan ortak askeri tatbikat düzenledi

Kazakistan'ın güneyinde Kazakistan ve Özbekistan orduları arasında "Kalkan-2021" ortak askeri tatbikatı başladı.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gvardeysk askeri sahasında düzenlenen tatbikatta 40'tan fazla zırhlı araç ve 10 hava unsuru kullanılıyor.

İnsansız hava araçlarının da yer aldığı tatbikat sırasında Kazak ve Özbek askeri birlikleri ortak operasyonlar yürütecek.

Özel kuvvet birimleri arasında koordinasyonu artırmak ve uluslararası askeri iş birliğini geliştirmek amacıyla yapılan tatbikat 5 Kasım'a kadar sürecek.

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