TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - ANKARA'da trafik kazasında yaşamını yitiren Özel Harekat Başkanlığı'nda görevli polis memuru Adem Yıldız (31), Karabük'ün Safranbolu ilçesinde törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Özel Harekat Başkanlığı'nda görevli polis memuru Adem Yıldız, önceki gün gece saatlerinde Ankara Gölbaşı mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Özel harekat polisi Adem Yıldız'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Yıldız'ın cenazesi, Safranbolu Merkez Camiinde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından törenle cenaze aracına konuldu. Bu sırada polis memurunun annesi Hatice Yıldız, "Yavrum ben sana doyamadım" diyerek ağladı. Karabük Valisi Fuat Gürel polis memurunun ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Yıldız'ın cenazesi Safranbolu Mezarlığında toprağa verildi.