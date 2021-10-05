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Son dakika haberleri: Kayseri polisinden uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Kayseri polisinden uyuşturucuya geçit yok

Son dakika haberlerine göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda düzenlenen 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda düzenlenen 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığının bilgisi alınması üzerine, uyuşturucu madde ticareti delillendirildi ve yapılan aramada 3.60 gram sentetik kannabinoid, 0.20 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 kişiye 'uyuşturucu madde kullanmak suçundan' işlem yapıldı, 1 kişi ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığının bilgisi alınması üzerine, uyuşturucu madde ticareti delillendirildi ve yapılan aramalarda satışa hazır 4.01 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen rulo folyo ele geçirildi. Olaya ilgili 5 kişiye 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı, 2 kişi ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' gözaltına alındı.

Ayrıca yine Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kentte bulanan bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yaptığının bilgisi alınması üzerine adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda satışa hazır 5 fişek halinde 1.80 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ele geçirildi. Olaya ilgili yakalanan 3 kişiye 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Son dakika haberleri: Kayseri polisinden uyuşturucuya geçit yok

Son dakika haberleri: Kayseri polisinden uyuşturucuya geçit yok

Son dakika haberleri: Kayseri polisinden uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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