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Son dakika haberleri: Kayseri polisi vatandaşların dolandırılmasını engelledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Kayseri polisi vatandaşların dolandırılmasını engelledi

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda 18 vatandaşın karıştığı olaya müdahale edilerek toplamda 1 milyon TL dolandırılması engellendi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda 18 vatandaşın karıştığı olaya müdahale edilerek toplamda 1 milyon TL dolandırılması engellendi.

Edinilen bilgiye göre vatandaşları telefonla arayarak kendilerini savcı, polis, asker olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışılması olaylarının engellenmesine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce 2021 yılının 10 ayında yapılan çalışmalarda olaya karışan 18 kişiye müdahale edildi. Vatandaşları bilgilendiren polis ekipleri, toplamda 1 milyon TL dolandırılmalarını engelledi.

Ekipler ayrıca vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KAYSERİ

Son dakika haberleri: Kayseri polisi vatandaşların dolandırılmasını engelledi

Son dakika haberleri: Kayseri polisi vatandaşların dolandırılmasını engelledi

Son dakika haberleri: Kayseri polisi vatandaşların dolandırılmasını engelledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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