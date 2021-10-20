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Son dakika haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüphelinin üzerinde arama yaptı.

Aramada 83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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