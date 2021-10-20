Son dakika haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüphelinin üzerinde arama yaptı.
Aramada 83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri