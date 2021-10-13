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Son dakika haberleri: Kayseri'de terör örgütü PYD/YPG şüphelisi yakalandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kayseri'de terör örgütü PYD/YPG şüphelisi yakalandı

Son dakika haberleri... Kayseri'de terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü PYD/ Ypg'ye yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girdiği ve Kayseri'de olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri operasyonda zanlı H.A.E'yi Melikgazi ilçesinde bir evde gizlendiği ikamette yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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