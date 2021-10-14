Son dakika haberleri... Kayseri'de polis ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Kayseri'de polis ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kayseri'de polis ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor

Son dakika gündem haberi: Kayseri'de polis ekipleri kent merkezinde görev yapan okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri kent merkezinde görev yapan okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında sürücü belgeleri, mesleki yeterlilik ve yetki belgeleri ile araca ait belgeleri inceliyor.

Araçlar da öğrenci taşımacılığına uygunluğu yönünden mevzuat hükümleri kapsamında denetleniyor.

Beş haftadır süren ve 2 bin 633 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 482 araca "taşıma sınırı üzerinde yolcu almak, kırmızı ışık ihlali, trafik işaretlerine uymamak" gibi suçlardan cezai işlem uygulandı, 19 araç trafikten men edildi.

Son dakika haberleri... Kayseri'de polis ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor

Son dakika haberleri... Kayseri'de polis ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor

Son dakika haberleri... Kayseri'de polis ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor

Son dakika haberleri... Kayseri'de polis ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

 Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

 Son dakika haber! Norveç'te oklu saldırı dehşeti: 4 ölü

Son dakika haber! Norveç'te oklu saldırı dehşeti: 4 ölü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Burak Sergen Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Elmas Şenol Güneş Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Aktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Kayseri'de polis ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 13:21:48. #1.11#