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Son dakika haberleri | Kayseri'de hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kayseri'de hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, "oto hırsızlığı" suçundan S.K, ikinci el eşya alım satımı yapılan iş yerinde çalıntı televizyon ele geçirilen A.Ö. ile "alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan aranan N.T. yakalandı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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