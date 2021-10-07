Son dakika haberleri! Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün "emniyet mahrem" yapılanmasında görevli aralarında eski emniyet müdürünün de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün "emniyet mahrem" yapılanmasında görevli aralarında eski emniyet müdürünün de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün "emniyet mahrem" yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında görevden ihraç edilen emniyet müdürünün de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi

 BYLOCK'UN LİSANS SAHİBİ KEYNES: BENİ 'ÇAYCI MEHMET' GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK (2)

BYLOCK'UN LİSANS SAHİBİ KEYNES: BENİ "ÇAYCI MEHMET" GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ, HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mustafa Destici Necmettin Erbakan
Magazin Bülent Ersoy Alişan Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Bülent Ersoy Oğuzhan Asiltürk Ersun Yanal Serdar Aziz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 14:12:25. #1.12#