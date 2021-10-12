Son dakika haberleri! Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri! Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Suriye ve Irak'ta DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Deaş operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Suriye ve Irak'ta DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ Terör Örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 4 kişiye operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İkamet yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberleri! Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberleri! Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberleri! Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberleri! Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri
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