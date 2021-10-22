Son dakika haberleri... Kayseri'de bir kadın evinde ölü bulundu
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de bir kadın yaşadığı evdeki yatağında ölü bulundu.
KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kadın yaşadığı evdeki yatağında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2. katında oturan 52 yaşındaki Hatice Yağmur'u yatağında hareketsiz gören oğlu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hatice Yağmur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Yağmur'un cenazesi, incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.