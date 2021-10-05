Son dakika haberleri | Kayseri'de 18 firari hükümlü polisin operasyonuyla yakalandı
Son dakika haberleri: Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari yakalandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 18 firarinin yakalanmasına yönelik 88 personelden oluşan 36 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kent merkezindeki 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hırsızlık suçlarından 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T, 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. ve 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M'nin de aralarında bulunduğu 18 firari gözaltına alındı.
Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.