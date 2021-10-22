ERZİNCAN (İHA) - Jandarma, kayıp büyükbaş hayvanları drone ile buldu

ERZİNCAN - Erzincan'da kırsal alanda kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma ekiplerinin drone ile havadan yaptıkları tarama çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Büyük Gelengeç köyünde bir besiciye ait otlamaya salınan 9 adet büyükbaş hayvan kırsal alanda kayboldu. Vatandaşın durumu haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri hem karadan hem de drone ile havadan arama çalışması yaptı. Köyden yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki arazide drone ile tespit edilen hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Hayvanlarına kavuşan vatandaş, jandarma ekiplerine teşekkür etti.