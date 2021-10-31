Son dakika haberi: Kayınbiraderin taksisine demir çubuklu saldırı kamerada

Kayınbiraderin taksisine demir çubuklu saldırı kamerada

ANKARA'da İsmail S. eşiyle boşanma aşamasına gelmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi Ercan Eroğlu'nun taksisini demir çubuk ile vurarak zarar verdi. O anlar cep telefonu tarafından görüntülenirken, gözaltına alınan İsmail S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 29 Ekim'de gece saatlerinde Mamak ilçesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde meydana geldi. İsmail S., eşiyle boşanma aşamasına gelmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi Ercan Eroğlu'na 06 T 5618 plakalı taksiyi durakta demir çubuk ile vurdu. Taksinin camlarını kıran ve kaportasına zarar veren İsmail S., çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Gözaltına alınan İsmail S. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ercan Eroğlu, aracının her yerinin kırıldığını belirterek, "Yapan benim büyük ablamın eşi. Ablam boşanma davası açmış, birkaç kere de ölümle tehdit etti. Annemi, babamı da ölümle tehdit ediyor. Çok mağdurum, benim ekmek teknemdi. Şu anda arabam sanayide" dedi. Taksisinde 30'un üzerinde darbe olduğunu ifade eden Eroğlu, "20-30 bin civarında masrafı var. En az 10 gün yatacak, şu anda arabam sanayide. Ekmeğimden oldum, çalışamıyorum, benim tek gelir kaynağım aracım. Dün kendisini mahkemeye çıkartıldı ama adli kontrol ile serbest bırakıldı. Daha sonra yine bana gelecek, adım kadar eminim. Ne yapacağını aklında sabah kuruyor, akşam alkol alıyor ve yapıyor. Böyle şahısların kesinlikle dışarı çıkartılmaması lazım. Çıktıkları zaman yaptıkları yanına kar kalıyor ve bunu daha da fazla yapıyorlar. Mağdur olan benim, beni kimse çağırmadı. Kimse bana sormuyor" diye konuştu.