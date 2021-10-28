Son dakika haberleri... 'Kasten Öldürme' ve 'Silahla Tehdit' suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... 'Kasten Öldürme' ve 'Silahla Tehdit' suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... 'Kasten Öldürme' ve 'Silahla Tehdit' suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda haklarında 'Kasten Öldürme' ve 'Silahla Tehdit' suçundan yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jasat (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda haklarında 'Kasten Öldürme' ve 'Silahla Tehdit' suçundan yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında icra edilen faaliyetler sonucunda; haklarında 'Kasten Öldürme' ve 'Silahla Tehdit' suçundan yakalama kararı bulunan Ö.S. ve Ö.D. yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title