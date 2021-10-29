Kartal'da ilginç kaza: 2 araç aynı anda takla attı - Haberler
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Kartal'da ilginç kaza: 2 araç aynı anda takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da ilginç kaza: 2 araç aynı anda takla attı Kartal'da aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı anda takla attı.

İSTANBUL (İHA) - Kartal'da ilginç kaza: 2 araç aynı anda takla attı

İSTANBUL - Kartal'da aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı anda takla attı. Kazada bir sürücü hafif yaralandı.

İlginç kaza, Kartal TEM bağlantı yolunda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Kartal istikametinde seyir halinde olan Ford Focus marka 06 CAH 645 plakalı otomobil ile Skoda marka 34 DYL 942 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada bir sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kartal'da ilginç kaza: 2 araç aynı anda takla attı

Kartal'da ilginç kaza: 2 araç aynı anda takla attı

Kartal'da ilginç kaza: 2 araç aynı anda takla attı

Kartal'da ilginç kaza: 2 araç aynı anda takla attı

Kartal'da ilginç kaza: 2 araç aynı anda takla attı

İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - Son Dakika Haberleri
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