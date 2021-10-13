Son dakika haberleri! Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'itutuklandı.
KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'itutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda C.Y ve A.D isimli kadın şüpheliler gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Y nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.D adli kontrol şartıyla salıverildi.
AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri