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Son dakika haberleri! Kalp hastası adam banyoda ölü olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Kalp hastası adam banyoda ölü olarak bulundu

Son dakika 3. sayfa haberi... Aydın'ın Nazilli ilçesinde kalp hastası olduğu öğrenilen Ümit Altun (61) yaşadığı banyosunda ölü bulundu.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kalp hastası olduğu öğrenilen Ümit Altun (61) yaşadığı banyosunda ölü bulundu.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız kardeşi ve Nazilli'de yerel bir gazetede çalışan yeğeni Emre Sarıtekneci ile birlikte yaşayan Ümit Altun ihtiyaç gidermek için banyoya girdi. Uzun süre banyodan çıkmayan Altun'un sağlık durumundan şüphelenen yeğeni ve kız kardeşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede eve gelip, banyo kapısını kırarak içeri giren ekipler kalp hastası olduğu öğrenilen Altun'u hareketsiz bir şekilde yerde yatar halde buldu. Yapılan kontrollerde Altun'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Altun'un ölümü birlikte yaşadığı yeğeni ve kız kardeşi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Nazilli Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda, Altun'un cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AYDIN

Son dakika haberleri! Kalp hastası adam banyoda ölü olarak bulundu

Son dakika haberleri! Kalp hastası adam banyoda ölü olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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