Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 bin 500 hap yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 bin 500 hap yakalandı

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 bin 500 hap yakalandı

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.M'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıyı uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelinin ikametinde narkotik köpeği "Alfi"nin de katılımıyla yapılan aramalarda 5 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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