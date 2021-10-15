Son dakika haberleri! Kağıthane'de tartıştığı nişanlısını öldürdüğü iddia edilen kadının müebbet hapsi istendi

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de tartıştığı nişanlısı uzman çavuş Zeynel Yıldırım'ı (26) silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Gizem E. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Temmuz'da Zeynel Yıldırım'ın, Gizem E. tarafından vurulmasına ilişkin soruşturmasını tamamladı.

İddianamede yer verilen şüpheli Gizem E. ifadesinde, maktul tarafından önceden darbedildiğini ancak şikayet etmediğini, olay günü 3-4 aydır birlikte yaşadıkları evde olduğunu, gün boyu alkol aldığını anlattı. Şüpheli Gizem E., maktulün silahının evde olduğunu ve bu silahla intihar etmeyi düşündüğünü ancak cesaret edemediğini aktardı.

Bir sonraki güne uçak bileti olduğunu belirten Gizem E., ifadesinin devamında, maktulün akşam saatlerinde eve girmek için anahtarı çevirdiğini duyduğunu, maktulden önce davranıp içeriden hızlıca kapıyı açtığını, bir anlık sinirle maktulün üzerine bir şarjör mermi boşalttığını ifade etti.

Gizem E.'nin, maktul tarafından önceden darbedildiği iddiası üzerine hem maktulün hem de şüphelinin cep telefonunun incelendiği bilgisine yer verilen iddianamede, her iki telefonda da bu iddiayı destekleyecek delillere rastlanmadığına dair bilirkişi raporu hazırlandığı bildirildi.

İddianamede, bilirkişi raporu dikkate alınarak şüphelinin söz konusu eyleminde "haksız tahrik" oluşmadığı görüşüne yer verilirken, Adli Tıp Kurumu ölü muayene raporuna göre, maktulün üzerinde en az 5 el ateş etmeyle oluşabilecek 8 mermi çekirdeği yarası bulunduğu tespitine yer verildi.

Başsavcılıkça onaylanan ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, şüpheli Gizem E.'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Olayın geçmişi

Seyrantepe Mahallesi'nde 5 Temmuz'da akşam saatlerinde Zeynel Yıldırım ile nişanlısı Gizem E. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine uzman çavuş Yıldırım'ın beylik tabancasını alan Gizem E. ateş ederek nişanlısını yaralamıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, hastaneye kaldırılan Zeynel Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan Gizem E.'nin, emniyetteki ifadesinde aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığını, önce intihar etmeyi planladığını, bir mektup hazırlayıp bıraktığını, daha sonra aralarında çıkan tartışma sonucu Yıldırım'ın beylik tabancasını alarak olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilmişti.

Soruşturma savcılığınca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Gizem E. tutuklanmıştı.