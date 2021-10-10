Son dakika: KAĞITHANE'DE İŞ YERİNE KUMAR OPERASYONU KAMERADA

KAĞITHANE'de iş yerine kumar operasyonu düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda rulet makinası, rulet topu, çok sayıda poker fişi, rulet pulu ve oyun kağıtları ele geçirildi. İçerde bulunan 2 kişi yakalanırken, iş yeri de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İş yerine yapılan baskın anları da kameraya yansıdı. Yeşilce Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan iş yerinde kumar oynandığının belirlenmesi üzerine polis ekipleri 5 Ekim saat 02.00'da harekete geçti. İş yerine giden ekipler, yaptıkları kontrollerde bina kapısının uzaktan kumandalı kepenk şeklinde olduğunu, istek üzerine kapının açıldığını ve müşterilerin içeri alındığı, içerisinin kumarhane olarak tasarlandığı, poker masaları ve rulet makinesinin olduğunu tespit etti. İş yerinde bulunan Ö.F.D.(21) ve M.A.(28) yakalanırken, adreste yapılan aramada rulet makinası ve bu makinaya ait rulet topu, çok sayıda poker fişi, rulet pulu ve tomar şeklinde oyun kağıdı ele geçirildi. İş yeri sorumlusu Ö.F.D. hakkında Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem yapılırken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri