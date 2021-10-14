Son dakika haber | KADIKÖY'DEKİ TÖRE CİNAYETİ: İSTANBUL'A ONU ÖLDÜRME AMACIYLA GELDİM

Olay, 12 Ekim'de Kadıköy'de gerçekleşti. İddiaya göre Murat T., Kamuran Tün ile annesinin 20 yıl önce aşk yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine Murat T.'yi babası Hacı T. ve üvey dayısı Selçuk B., Kamuran Tün'ü öldürmesi için azmettirdi. Murat T. Kamuran Tün'ü bulmak için Duygu A.'dan yardım istedi. Kamuran Tün'e beraber iş yapmak istediği yönünde mesaj atan Duygu A. da Tün'ün Irak'tan İstanbul'a gelmesini sağladı. Duygu A. ile Kamuran Tün'ün Kadıköy'de buluşmasının ardından Tün'ü takip eden Murat T. yolda yürüyen Kamuran Tün'ü defalarca bıçakladı. Tün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olaya ilişkin Murat T., Hacı T., Selçuk B. ve Duygu A. gözaltına alındı.

SAVCILIK 4 ŞÜPHELİNİN DE TUTUKLANMASINI İSTEDİ

EMNİYETTEKİ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

"AİLE HUZURUMU, GENÇLİĞİMİ MAKTULÜN ÇALDIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"

"EKMEK BIÇAĞIYLA SIRTINDAN BIÇAKLADIM"

"BEN 'YAPMA' DEDİM ANCAK BENİ DİNLEMEDİ"

DİĞER ŞÜPHELİLER CİNAYETLE İLGİSİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği de sorgularının ardından Hacı T. ile Murat T.'yi "Töre saiki ile tasarlayarak öldürme" suçundan ayrı ayrı tutukladı. Hakimlik, diğer şüpheliler Selçuk B. ve Duygu A.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri