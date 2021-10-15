Son dakika haberleri: Kablo hırsızları Jandarmadan kaçamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Kablo hırsızları Jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Kablo hırsızları Jandarmadan kaçamadı

Son dakika gelişmesine göre Erzurum'un Uzundere ilçesinde elektrik kablosu çalan 4 şüpheli yakalandı.

UZUNDERE, ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Uzundere ilçesinde elektrik kablosu çalan 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzundere İlçesi Balıklı Mahallesinde 10.10.2021 tarihinde M.G. isimli şahsa ait iş yerinden 8 bin metre elektrik kablosunun çalınması üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı (JASAT) dedektifleri ve Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 4 gün boyunca aralıksız yaptığı ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde 4 şüphelinin olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve çalınan elektrik kablolarının bulunması maksadıyla Kars ve Ardahan İllerinde peş peşe yapılan operasyonlar sonucu, Ardahan'ın Göle İlçesinde faaliyet gösteren bir hurdacıda çalınan kablolar bulunarak olayı gerçekleştiren 4 şüpheli yakalandı.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerden Ş.D. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Erzurum Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken diğer olay şüphelileri Y.A., F.A. ve Y.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen elektrik kabloları sahibine teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edildiği belirtildi. - ERZURUM

Son dakika haberleri: Kablo hırsızları Jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza

Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler Mustafa Şentop Şahap Kavcıoğlu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan Tolga Akış Işıl Sergen Burak Sergen
Spor Ali Koç Burak Elmas Burak Yılmaz Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Lewis Hamilton Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Kablo hırsızları Jandarmadan kaçamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:54:09. #1.11#