Son dakika haberleri! Kabil'de Taliban aracına bombalı saldırı - Haberler
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Son dakika haberleri! Kabil'de Taliban aracına bombalı saldırı

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Saldırının gerçekleştiği bölge Bölgede alınan güvenlik önlemleri Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçlerine ait bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının gerçekleştiği bölge

Bölgede alınan güvenlik önlemleri

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçlerine ait bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri! Kabil'de Taliban aracına bombalı saldırı

Son dakika haberleri! Kabil'de Taliban aracına bombalı saldırı

Son dakika haberleri! Kabil'de Taliban aracına bombalı saldırı

Son dakika haberleri! Kabil'de Taliban aracına bombalı saldırı
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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