Son dakika haberleri! Kabil'de Taliban aracına bombalı saldırı
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Saldırının gerçekleştiği bölge Bölgede alınan güvenlik önlemleri Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçlerine ait bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Saldırının gerçekleştiği bölge
Bölgede alınan güvenlik önlemleri
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçlerine ait bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.