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Son dakika haberleri! Japonya'da yeni hükümetin önceliği Kuzey Kore'nin alıkoyduğu vatandaşlarının geri dönmesi

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Japonya'da yeni hükümetin önceliği Kuzey Kore'nin alıkoyduğu vatandaşlarının geri dönmesi

Gelen son dakika haberine göre Japonya'da yeni hükümetin öncelikleri arasında Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşlarının geri dönmesi yer alıyor.

Japonya'da yeni hükümetin öncelikleri arasında Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşlarının geri dönmesi yer alıyor.

Başbakan Kişida Fumio, Kuzey Kore tarafından alıkonulan Japon vatandaşlarının akrabalarıyla görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, sorunun uzun dönemdir çözülmemiş statüsünün, alıkonulanların aile ve akrabalarını ümitsizliğe düşürmemesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşlarının geri dönmesi için çalışma sözü veren Kişida, "Alıkonulma sorunu yeni kabinenin en önemli konularından biri olduğu kesin." dedi.

Kişida, bu konuda, hafta başında seçildiği görevi sonrası telefonda görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden'ın Japonya'ya destek verdiğini vurguladı.

Kyodo ajansı, 17 Japon'un Kuzey Kore tarafından alıkonulduğunu, halihazırda 5 kişinin geri gönderildiğini belirtiyor.

Kuzey Kore ise 4 kişinin ülkeye hiç giriş yapmadığını, 8 kişinin ise hayatını kaybettiğini savunuyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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