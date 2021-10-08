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Son dakika haberleri... Japon üreticilerin iş dünyası güven endeksi yükseldi

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Japon üreticilerin iş dünyası güven endeksi yükseldi

Son dakika haberleri... Japonya'da üreticilerin iş dünyası güven endeksi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisinin azalmasıyla 4 puan yükseldi.

Japonya'da üreticilerin iş dünyası güven endeksi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisinin azalmasıyla 4 puan yükseldi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), otomobil ve elektronik üreticisi şirketlerin 3 aylık iş dünyası güven endeksi "Tankan" raporunu yayımladı.

9 bin 360 firmanın yer aldığı rapora göre, Kovid-19'un etkisinin azalmasıyla haziranda yüzde 14 olan üreticilerin güven endeksi, yüzde 18 seviyesine çıktı.

Bu oranın son 5 çeyrektir artış gösterdiği vurgulandı.

Daha önce Kyodo ajansına ait piyasa tahmin ortalaması ise yüzde 13'te kalmıştı.

Çip tedariki

Başta otomobil olmak üzere üretim sektörünün, ülke ekonomisine karşı Kovid-19 etkilerini en aza indirmede büyük etken olduğu kaydedildi.

Japon otomobil firmaların fabrikalarının, salgın kaynaklı yaşadığı durdurmalar ve yarı iletken çip tedariki sıkıntısının, üreticiyi etkileyebileceği belirtildi.

Raporda, durdurma ve tedarik sıkıntılarının, otomobil firmalarının güven endeksini olumsuz etkileyebileceği notu düşüldü.

Petrol, çelik ve kömür sektöründe ise güven endeksinin, emtia fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı iyileşme gösterdiği bildirildi.

Hizmet sektörü

Üretim piyasalarının dışında kalan ve salgının büyük ölçüde etkisini hissettirdiği hizmet sektöründe ise güven endeksi yüzde 1'den yüzde 2'ye yükseldi.

Nisan-eylül arası kademeli genişletilen olağanüstü halin (OHAL) insan hareketliliğini sınırlamasıyla restoran, otel işletmecileri ve ulaşım en fazla etkilenen sektörler oldu.

BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko, geçen hafta yaptığı açıklamada, yeni göreve gelen Kişida Fumio hükümetinde BoJ'un "agresif para politikalarını" sürdüreceğini söylemişti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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