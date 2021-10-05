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Son dakika haberleri | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri... Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Zonguldak ilinin Merkez ilçesine bağlı Sapça köyündeki ormanlık alanda yapılan aramada 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, O.Ö isimli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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