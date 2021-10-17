Son dakika haberleri | Jandarma'dan vatandaşa baklavalı kandil kutlaması

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de jandarma personelleri, vatandaşların Mevlid Kandilini baklava ikram ederek kutladı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Ekipleri, İldem - Gesi yolunda yaptıkları yol uygulamasında, durdurdukları araçtaki vatandaşlara hız, alkol, emniyet kemeri, cep telefonu ve yaya önceliği konulu broşür dağıttı.

Ekipler vatandaşların Mevlid Kandilini kutlayarak baklava ikramında bulunurken, Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Yusuf Eskitürk de ekiplerle beraber uygulama noktasında vatandaşların kandilini kutladı. - KAYSERİ