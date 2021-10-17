Son dakika haberleri | Jandarma'dan vatandaşa baklavalı kandil kutlaması - Haberler
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Son dakika haberleri | Jandarma'dan vatandaşa baklavalı kandil kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri | Jandarma'dan vatandaşa baklavalı kandil kutlaması

Son dakika haberleri: Kayseri'de jandarma personelleri, vatandaşların Mevlid Kandilini baklava ikram ederek kutladı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de jandarma personelleri, vatandaşların Mevlid Kandilini baklava ikram ederek kutladı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Ekipleri, İldem - Gesi yolunda yaptıkları yol uygulamasında, durdurdukları araçtaki vatandaşlara hız, alkol, emniyet kemeri, cep telefonu ve yaya önceliği konulu broşür dağıttı.

Ekipler vatandaşların Mevlid Kandilini kutlayarak baklava ikramında bulunurken, Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Yusuf Eskitürk de ekiplerle beraber uygulama noktasında vatandaşların kandilini kutladı. - KAYSERİ

Son dakika haberleri | Jandarma'dan vatandaşa baklavalı kandil kutlaması

Son dakika haberleri | Jandarma'dan vatandaşa baklavalı kandil kutlaması

Son dakika haberleri | Jandarma'dan vatandaşa baklavalı kandil kutlaması

Son dakika haberleri | Jandarma'dan vatandaşa baklavalı kandil kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri | Jandarma'dan vatandaşa baklavalı kandil kutlaması - Haberler
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