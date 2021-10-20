Son dakika haberleri! İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu (2) - Haberler
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Son dakika haberleri! İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu (2)

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu (2)

Edinilen son dakika haberine göre FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda haklarında gözaltına kararı verilen 39 şüpheliden 32'sinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İZMİR (DHA) - FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda haklarında gözaltına kararı verilen 39 şüpheliden 32'sinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
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