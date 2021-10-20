Son dakika haberleri! İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu (2)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda haklarında gözaltına kararı verilen 39 şüpheliden 32'sinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.