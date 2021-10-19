Son dakika haberleri! İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Haklarında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı. - Haberler
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Son dakika haberleri! İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Haklarında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Haklarında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Edinilen son dakika haberine göre İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Haklarında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İZMİR (İHA) - İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Haklarında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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