Son dakika haberleri! İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Haklarında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Edinilen son dakika haberine göre İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Haklarında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İZMİR (İHA) - İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: Haklarında gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı. - İZMİR
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