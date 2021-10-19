Son dakika haberleri! İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
Gelen son dakika haberine göre İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İZMİR (AA) - İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 11-17 Ekim arasında 6 ayrı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, 799 bin kaçak sigara, 731 kilogram tütün, 1 milyon 318 bin makaron, 189 bin 40 sigara sarma kağıdı, 610 bin bandrol, 22 bin 400 emtia dişçi malzemeleri, 9 bin 305 sikke, 497 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 25 cep telefonu, 1 tüfek ve 4 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1 kişi tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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