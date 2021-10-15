Son dakika haberleri: İzmir'de çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
AA / Gökay Özalp - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi av tüfeğiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
MENEMEN, İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi av tüfeğiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Kasımpaşa Mahallesi'ndeki bir kahvehanede V.C'nin (21) aralarında husumet bulunan kişilerle yaşadığı tartışmanın ardından sokakta kavga çıktı.
V.C'nin yanındaki av tüfeğiyle ateş açması sonucu S.O, A.E, S.D, O.E ve S.O yaralandı.
Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinden kaçan zanlı, polis tarafından suç aletiyle yakalandı.
AA / Gökay Özalp - Son Dakika Haberleri