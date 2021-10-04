Son dakika haberleri! İstinaf, öğretmen Şengül Karaca'nın ölümü davasında beraat eden sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, öğretmen Şengül Karaca'nın, Beyoğlu'ndaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada, hakkında beraat kararı verilen sanığı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Aydın ile avukatı katıldı. Duruşmada, öğretmen Şengül Karaca'nın ağabeyi Yalçın Karaca ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Hasan Aydın, daha önce verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, üzerine atılı suçu işlemediğini, hakkında verilen beraat kararının onanmasını istediğini söyledi.

Müşteki Yalçın Karaca da, sanığın kardeşini öldürdüğüne inandığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Müşteki ailenin avukatı Oya Meriç Eyüboğlu da, savcılık ve kolluk aşamasında soruşturmaya etki edecek delillerin toplanmadığını ve eksik soruşturma yapıldığını savunarak, eksikliklerin giderilerek dava dosyasının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise, sanığın suçun faili olduğunu belirterek, kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Şen, olayın görgü tanığı olan E.K'nin kollukta verdiği ifadesinde sanığın Şengül Karaca'yı iki eliyle aşağıya ittiğini gördüğünü söylediği, sanığın kollukta avukatı olduğu halde susma hakkını kullanarak vakit kazanmaya çalıştığı, daha sonra çelişkili beyanlar verdiğini belirtti.

Adli Tıp raporunda Şengül Karaca'nın kol ve boyun kısmında eski yara izlerinin bulunduğunun belirtildiği kaydedilen mütalaada, sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğu halde görgü tanığının ölmüş olmasının gerekçe gösterilerek mahkemede beyanının alınamadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesinin dosya ile örtüşmediği aktarıldı.

Mütalaada, bu nedenle verilen beraat kararının kaldırılarak, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Son savunmaları sorulan sanık Hasan Aydın, "Yaklaşık 2 yıldır hem ben, hem maktul uyku ilacı kullanıyorduk. İlacın prospektüsünde intihar meyili yarattığı yazmaktadır. Özellikle alkol ile kullanıldığında bu eğilimi şiddetlendirmektedir. Olay gecesi ben uyuyordum. O gece de ilaç ve alkol almıştım. Gürültüye uyandığımda Şengül ağlıyordu. Ben kesinlikle Şengül Karaca'yı pencereden iterek öldürmedim. Böyle bir şey yapmadım. Düşme anını görmedim. İntihar ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan 1. Ceza Dairesi, sanık Hasan Aydın hakkında İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat kararının kaldırılmasına karar verdi.

Sanık Aydın'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar veren Ceza Dairesi, sanığın pişmanlık göstermediği gerekçesiyle cezasında indirim uygulamadı.

Ceza Dairesi, sanık Hasan Aydın'ın hükümle beraber tutuklanmasına karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonuna giren polis ekipleri, sanık Hasan Aydın'ın ellerine kelepçe takarak salondan çıkardı.

Öte yandan Ceza Dairesinin oy çokluğu ile aldığı karara katılmadığını belirten üye hakim Derya Bayburtluoğlu, muhalefet şerhi koydu.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017'de yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Hasan Aydın'ın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Davaya ilişkin kararını 16 ekim 2019'da açıklayan İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Beraat kararına karşı, Şengül Karaca'nın ailesi itirazda bulunmuştu.