İstiklal Caddesi'nde ortalık savaş alanına döndü...Tekmeli tokatlı kavga kamerada - Haberler
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İstiklal Caddesi'nde ortalık savaş alanına döndü...Tekmeli tokatlı kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstiklal Caddesi'nde ortalık savaş alanına döndü.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - İstiklal Caddesi'nde ortalık savaş alanına döndü...Tekmeli tokatlı Kavga kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu'nda kavga eden iki grup, caddeyi birbirine kattı. Kadınların da karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün gece İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürürken birden tartışmaya başlayan iki grup, kavga etmeye başladı. Büyüyen kavgaya kadınlar da karıştı. İki grubun tekme ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstiklal Caddesi'nde ortalık savaş alanına döndü...Tekmeli tokatlı kavga kamerada

İstiklal Caddesi'nde ortalık savaş alanına döndü...Tekmeli tokatlı kavga kamerada

İstiklal Caddesi'nde ortalık savaş alanına döndü...Tekmeli tokatlı kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri
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