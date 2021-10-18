Son dakika haberleri | İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... İstanbul Fatih'te bir matbaaya ve eve yapılan baskında sahte olduğu anlaşılan 3 milyon TL ve 715 bin dolar ele geçirildi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Fatih'te bir matbaaya ve eve yapılan baskında sahte olduğu anlaşılan 3 milyon TL ve 715 bin Dolar ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Fatih'te bir işyerinde sahte para basıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan geniş çaplı incelemelerin ardından tespit edilen adrese 14 Ekim'de operasyon düzenlendi. Baskında K.A.(44) adlı şüpheli gözaltına alındı. K.A.'nın ikametine yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazır vaziyette 201 bin TL ve 13 bin 500 dolar banknotlardan oluşan kesimi yapılmış sahte para ele geçirildi. Operasyonu genişleten emniyet ekipleri, çalışmaların devamında söz konusu konu sahte paraların basım yerinin aynı ilçede faaliyet gösteren M.A. (40) adlı kişinin ikameti olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese 15 Ekim'de ikinci operasyon düzenleyen polis, adreste yapılan aramalarda kesilmiş ve tabaka halinde olmak üzere toplam 3 milyon 325 bin TL ve 715 bin dolar sahte para, 6 yazıcı, 1 dizüstü bilgisayar, 1 giyotin diye bilinen kağıt kesme makinesi, 1 laminatör, sahte para üretimi ve alt yapısında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan ve "Parada Sahtecilik" suçundan işlem yapılarak emniyette sorgulanan K.A., ifade işlemlerinin ardından önceki gün adli makamlara sevk edildi. Sahte dolar ve TL'yi piyasaya sürmeye hazırlanan K.A., "adli kontrol" hükümleri uygulanırken, parayı basığı ileri sürülen M.A. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri | İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sultangazi'de 22 yıldır ormanda yaşayan vatandaş: 'İSKİ bana buradan çık diyor'

Sultangazi'de 22 yıldır ormanda yaşayan vatandaş: "İSKİ bana buradan çık diyor"

 Sultangazi'de 22 yıldır ormanda yaşayan vatandaş: 'İSKİ bana buradan çık diyor'

Sultangazi'de 22 yıldır ormanda yaşayan vatandaş: "İSKİ bana buradan çık diyor"

 Dükkana girip 100 bin liralık et çaldılar! Kayıtta olan kamerayı hesap edemediler

Dükkana girip 100 bin liralık et çaldılar! Kayıtta olan kamerayı hesap edemediler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan
Magazin
Spor Fernando Alonso Serdar Aziz
Tüm Haberler Şans Oyunları Gazeteler Ali İhsan Su İsmet Uçma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 11:45:34. #1.13#