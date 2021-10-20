Son dakika haberleri: İstanbul'da kaçak sigara ve elektronik eşya operasyonu

İSTANBUL (AA) - ???? İstanbul'da sigara, tütün ve elektronik malzeme kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kaçak yollarla yurda sokulan yüklü miktarda sigara, tütün ve elektronik malzemeyi piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi, Bağcılar, Pendik, Kağıthane, Kadıköy ve Fatih'te düzenlenen operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 189 bin 645 paket sigara, 2 ton 563 kilogram nargile tütünü, 5 bin 62 elektronik sigara ve likidi ile oyun konsolu, oyun kulaklığı, hoparlör, cep telefonu ve bilgisayar gibi 7 bin 93 adet elektronik malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.