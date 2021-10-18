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Son dakika haberleri | İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 15'i yakalandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 15'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, öğrenim gördükleri Polis Akademisi Başkanlığından FETÖ bağlantıları nedeniyle 2015'te ilişkileri kesilen 23 kişinin, halen örgütle irtibatlarının devam ettiği belirlendi.

Şüphelilerin, örgütün mahrem imamları tarafından örgütsel arama yöntemiyle ardışık olarak arandığı, okul dönemi ve sonrasında kullandıkları GSM numaralarının HTS kayıtları incelendiğinde de örgütün mahrem imam konumundaki şahıslarla irtibatlarını devam ettirdikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, örgüt tarafından, örgüte bağlılığı en üst seviyedeki kişiler olarak kodlanan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için il genelinde 25 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler, 23 şüpheliden 15'ini gözaltına aldı.

Şüphelilerden 4'ünün yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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