Son dakika haberleri... İstanbul'da atölyede çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberleri... İstanbul'da atölyede çıkan yangın söndürüldü

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İstanbul'da atölyede çıkan yangın söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Bayrampaşa ilçesindeki bir cila atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa ilçesindeki bir cila atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Muratpaşa Mahallesi Büyük Coşkun Sokak'ta 3 katlı bir binanın 3. katındaki cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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