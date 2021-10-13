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Son dakika haberleri | Isparta'daki trafik kazasında ölü sayısı ikiye yükseldi

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Isparta'daki trafik kazasında ölü sayısı ikiye yükseldi

Son dakika gündem haberine göre Isparta'da, minibüs ile elma yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ISPARTA (AA) - Isparta'da, minibüs ile elma yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eğirdir ilçesi Mamatlar mevkisinde, 8 Ekim'de meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan 18 yaşındaki Adem Sarıhan yaşamını yitirdi.

Sarıhan'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.

İlçede 8 Ekim'de, minibüs ile elma yüklü kamyonet çarpışmış, savrulan minibüs hareket halindeki tıra çarpmıştı. Kazada 1 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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