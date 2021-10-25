Son dakika haberleri: Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'dan Isparta ve ilçelerinde satılmak üzere çok sayıda silah getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

İlçeye bağlı Arak köyü yakınlarında durdurulan bir otomobilde, 53 tabanca ve 25 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.O.E. ve M.A.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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