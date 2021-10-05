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Son dakika haberleri | İşçilerin güvenliği için file çeken işçi düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | İşçilerin güvenliği için file çeken işçi düşerek hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Adana'da bir inşatta işçilerin güvenliği için file çekme çalışması yapan işçi, düşerek hayatını kaybetti.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Adana'da bir inşatta işçilerin güvenliği için file çekme çalışması yapan işçi, düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Ali Bayar işçilerin güvenliği için file çekmek üzere bir inşaata geldi. 10 katlı inşaatın 9. katında file çekmek için demir korkuluk döşemeye başladı. Binanın etrafına demir korkuluklar yerleştirdiği yerlere fileleri de çeken Bayar, son demir korkuluğu yerleştirirken dengesini kaybedip 9. kattan aşağı düştü. Bayar'ın düştüğünü gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Bayar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bayar'dan geriye yerleştirmeye çalıştığı son demir korkuluk ile bareti kaldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri inşaat sahibinin ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanının ifadesine başvurdu. Bayar'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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